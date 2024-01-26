В ХМАО прокуратура выяснит причины ДТП с автобусом, перевозившим детей с ОВЗ

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит проверку после ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего детей-инвалидов.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Накануне в местных СМИ появилось сообщение о том, что в городе Нягани из-за плохо очищенной от снега дороги школьный автобус, перевозивший детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), попал в аварию. Учащимся пришлось самостоятельно добираться до школы.

Ход проверки поставлен на контроль в аппарате прокурора округа Евгения Ботвинкина.

Также стало известно, что трое мужчин пострадали в ДТП в Удмуртии, об этом пишет сайт izh.kp со ссылкой на пресс-службу ГАИ по региону.

Два легковых автомобиля столкнулись на дороге «Подъезд к Ижевску и Перми от трассы М7» 25 января. 21-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Largus.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области школьный автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились восемь детей.