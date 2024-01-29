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Иммунолог Рябова объяснила понятие «аллергия на холод»

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Главный аллерголог-иммунолог «Клиники Фомина» Ксения Рябова рассказала, что за таким понятием, как «аллергия на холод», скрывается целая группа заболеваний и состояний.
Иммунолог Рябова объяснила понятие «аллергия на холод»
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«В первую очередь, нужно помнить, что холод — это условия пониженной температуры, а значит, это триггер, провоцирующий фактор для большого количества состояний — от заложенности носа и ринореи до явлений анафилаксии», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила специалист, самые частые жалобы у людей — это покраснения и высыпания на лице и кистях рук, «перехватывающее» дыхание при выходе на холод, заложенность носа и «течь» из него, а также крайне тяжёлый стресс, связанный с наступлением холодов.

«Это пациенты с хронической индуцированной крапивницей, у которых провоцирующим фактором является как раз пониженная температура. Она запускает системную реакцию, которая может проявляться волдырями на коже с выраженным зудом и даже отёками. Это достаточно редкое, но крайне тяжёлое заболевание, которое тем не менее поддаётся медикаментозному лечению и коррекции под контролем врача», — заключила иммунолог.

Ранее Дарья Смирнова, дерматовенеролог и дерматолог Европейского медицинского центра (EMC), объяснила в беседе с RT, что провоцирует холодовую аллергию и как справиться с её симптомами.

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