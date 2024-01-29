Депутат Куринный прокомментировал ситуацию с ожирением в России

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный высказался о ситуации с ожирением в России.

«К сожалению, число лиц, которые страдают этим заболеванием, растёт с каждым годом. За собой оно влечёт не только эстетические проблемы, но и большое количество разных заболеваний: и сосудистых, и опорно-двигательного аппарата», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, нужна большая постоянная межведомственная программа, которая включала бы и воспитательный аспект, и пропаганду, и медицинское обеспечение.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.