RT в Telegram
Подпишись

Депутат Куринный прокомментировал ситуацию с ожирением в России

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный высказался о ситуации с ожирением в России.
Депутат Куринный прокомментировал ситуацию с ожирением в России
  • Gettyimages.ru
  • © FredFroese

«К сожалению, число лиц, которые страдают этим заболеванием, растёт с каждым годом. За собой оно влечёт не только эстетические проблемы, но и большое количество разных заболеваний: и сосудистых, и опорно-двигательного аппарата», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, нужна большая постоянная межведомственная программа, которая включала бы и воспитательный аспект, и пропаганду, и медицинское обеспечение.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить