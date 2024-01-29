Юрист объяснила сложность привлечения к ответственности телефонных мошенников

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT объяснила, в чём сложность привлечения к ответственности телефонных мошенников и какой срок лишения свободы может грозить нарушителям закона.

По словам собеседницы RT, привлечь к ответственности телефонных мошенников крайне сложно из-за изощрённости схем их действия.

«Очень много таких звонков идёт из-за рубежа, не с российских номеров. Или даже номера российские, но сами злоумышленники находятся за границей... Есть целые кол-центры, которые обманывают россиян, представляясь сотрудниками банка, налоговой или сотрудниками правоохранительных органов... Поскольку они за границей, то очень сложно их отследить или предъявить им обвинения. Используются подставные счета, открытые в банках на россиян. Там идёт такая схема, что и получатели этих денежных средств не знают, как они пришли и как они ушли. Используют такую схему, чтобы невозможно было отследить и вернуть», — пояснила Ярмуш.

Однако, по словам юриста, если факт нарушения закона будет доказан, то преступников ждёт немалый срок лишения свободы.

«Те суммы, которые обычно фигурируют, тянут на ст. 159 УК РФ «Мошенничество», но на первые и вторые пункты. Если это просто небольшая сумма, то лишение свободы сроком до двух лет. Есть пункт второй, там считается значительный ущерб гражданину. Если какую-то пенсионерку мошенник заставит перевести себе, например, 100 тыс. рублей, то он вполне может получить срок лишения свободы до пяти лет», — рассказала собеседница RT.

Указанная выше статья подразумевает лишение свободы и на более серьёзный срок, если будет доказан факт мошенничества в крупном и особо крупном размере.

«Крупный размер — это 3 млн рублей и больше, а особо крупный — превышает 12 млн рублей. А мы понимаем, телефонные мошенники вряд ли могут завладеть такими суммами. Но если они завладеют, то здесь будут уже совершенно другие сроки. Там может быть срок лишения свободы до десяти лет», — заключила Ярмуш.

Ранее член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин прокомментировал новую схему мошенничества с использованием искусственного интеллекта.