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ФНС: мошенники стали отправлять письма от имени налоговой

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Мошенники отправляют письма якобы от ФНС о выявлении подозрительных транзакций.
ФНС: мошенники стали отправлять письма от имени налоговой
  • РИА Новости

Об этом Федеральная налоговая служба сообщает в Telegram.

В ведомстве рассказали, что неизвестные от имени службы рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика.

Получателю предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу службы, например кассовые документы или счета-фактуры.

В ФНС призвали не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам.

Ранее главный операционный центр Спецсвязи сообщил, что в России около 30% фишинговых писем от мошенников в 2023 году рассылалось от имени государственных и силовых структур, в том числе МЧС, военкоматов, правоохранительных органов и министерств.

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