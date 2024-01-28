Спецсвязь: в 2023 году 30% фишинговых писем рассылалось от имени госструктур

В России около 30% фишинговых писем от мошенников в 2023 году рассылалось от имени государственных и силовых структур, в том числе от МЧС, военкоматов, правоохранительных органов и министерств.

Об этом говорится в материале РИА Новости со ссылкой на главный операционный центр Спецсвязи.

В ведомстве добавили, что оставшийся процент сообщений поступал от имени лотерей, популярных магазинов, а также финансовых учреждений и торговых площадок.

Вместе с этим отмечается, что часто были и рассылки писем с угрозами и манипуляциями по призыву к банковским транзакциям.

Ранее новое исследование показало, что большинство россиян столкнулись с мошенническими звонками в 2023 году.