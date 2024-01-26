RT в Telegram
Подпишись

Большинство россиян столкнулись с мошенническими звонками в 2023 году

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что в 2023 году более 40% принявших в нём участие россиян получали звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками «службы безопасности банка» или «прокуратуры».
Большинство россиян столкнулись с мошенническими звонками в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Anthony Eddy

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Так, звонки от «службы безопасности банка» в течение прошлого года поступали 27% респондентов, из них 4% всё же стали жертвами мошеннической схемы.

Звонки из «прокуратуры» поступали 14% опрошенных. В большинстве случаев (97%) злоумышленники сообщали, что со счёта физлица пытаются вывести средства, и предлагали перенаправить их на другой счёт для сохранности.

Кроме того, около 42% респондентов в минувшем году столкнулись с фишингом — вредоносными ссылками, ведущими на поддельные сайты известных магазинов.

Лишь 4% опрошенных заявили, что не сталкивались с финансовыми мошенниками.

Ранее эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга, представляющего собой вид мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить