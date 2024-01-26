Большинство россиян столкнулись с мошенническими звонками в 2023 году

Новое исследование показало, что в 2023 году более 40% принявших в нём участие россиян получали звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками «службы безопасности банка» или «прокуратуры».

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Так, звонки от «службы безопасности банка» в течение прошлого года поступали 27% респондентов, из них 4% всё же стали жертвами мошеннической схемы.

Звонки из «прокуратуры» поступали 14% опрошенных. В большинстве случаев (97%) злоумышленники сообщали, что со счёта физлица пытаются вывести средства, и предлагали перенаправить их на другой счёт для сохранности.

Кроме того, около 42% респондентов в минувшем году столкнулись с фишингом — вредоносными ссылками, ведущими на поддельные сайты известных магазинов.

Лишь 4% опрошенных заявили, что не сталкивались с финансовыми мошенниками.

Ранее эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга, представляющего собой вид мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.