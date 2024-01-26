Большинство россиян столкнулись с мошенническими звонками в 2023 году
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Так, звонки от «службы безопасности банка» в течение прошлого года поступали 27% респондентов, из них 4% всё же стали жертвами мошеннической схемы.
Звонки из «прокуратуры» поступали 14% опрошенных. В большинстве случаев (97%) злоумышленники сообщали, что со счёта физлица пытаются вывести средства, и предлагали перенаправить их на другой счёт для сохранности.
Кроме того, около 42% респондентов в минувшем году столкнулись с фишингом — вредоносными ссылками, ведущими на поддельные сайты известных магазинов.
Лишь 4% опрошенных заявили, что не сталкивались с финансовыми мошенниками.
Ранее эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России увеличилось число случаев квишинга, представляющего собой вид мошенничества с использованием поддельных QR-кодов.