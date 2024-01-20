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Аналитик Тумин рассказал, как избежать попадания в ловушку мошенников

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Анастасия Белоусова
Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин в беседе с RT прокомментировал новую схему мошенничества и рассказал, как избежать попадания в эту ловушку.
Аналитик Тумин рассказал, как избежать попадания в ловушку мошенников
  • Gettyimages.ru

Новая схема мошенничества с использованием искусственного интеллекта и социальной инженерии начала активно распространяться. Человеку может написать или даже позвонить его родственник, начальник или коллега с просьбой помочь.

Встречаются случаи, когда мошенники используют мессенджеры, в которых от лица родственника, начальника или коллеги предупреждают о звонке якобы сотрудника правоохранительных органов.

Позже поступает звонок, в котором собеседник пытается воздействовать на человека и навязать ему определённую схему действий — как правило, направленную на то, чтобы завладеть счетами жертвы.

«Никогда ни представители правоохранительных органов, ни представители банков не запрашивают личные данные... На мой взгляд, в сложившейся ситуации стоит исходить из того, что любые звонки, касающиеся вашего финансового положения, исходят от мошенников», — считает Тумин.

Он также отмечает, что звонки от любых людей с просьбой одолжить денег лучше игнорировать.

«Начнём с того, что деньги в долг вообще лучше всего не давать либо давать ту сумму, которую вы готовы потерять. Если же вы очень сильно хотите помочь этому человеку, положите трубку и перезвоните ему либо его родным», — заключил аналитик.

Ранее генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества с подделкой голоса.

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