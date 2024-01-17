Специалист Бедеров рассказал о способах защиты от телефонного мошенничества с подделкой голоса

Генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества с подделкой голоса.

«Происходит постоянное усиление технической части и подбираются новые предлоги, благодаря которым мошенники выходят на своих жертв», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Бедеров, для верификации голоса того или иного человека необходимо создавать базу данных, поэтому надёжнее будет задать собеседнику личный вопрос или перезвонить реальному родственнику или знакомому.

«Если звонит банк, какая-то компания, родственник, руководитель, то самое простое решение — повесить трубку и перезвонить самому. Это самый простой и действенный способ верификации сейчас», — сказал он.

Ранее в ЦБ заявили, что мошенники могут имитировать голоса родных потенциальной жертвы.