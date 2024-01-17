ЦБ: мошенники могут имитировать голоса родных потенциальной жертвы
Об этом сообщили в ЦБ, передаёт РИА Новости.
Также в пресс-службе регулятора отметили, что при возникновении любых сомнений необходимо позвонить человеку, от имени которого вам звонят, и уточнить у него информацию.
Ранее основатель и CEO Sign.Me Александр Кофанов рассказал, как можно защитить электронную подпись (ЭП) от злоумышленников.
Также руководитель отдела аналитических систем и отчётности компании «Первый Бит» Пётр Иванов дал рекомендации по защите от новой схемы, применяемой телефонными мошенниками.