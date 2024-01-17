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ЦБ: мошенники могут имитировать голоса родных потенциальной жертвы

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Мошенники для обмана россиян стали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы.

Об этом сообщили в ЦБ, передаёт РИА Новости.

Также в пресс-службе регулятора отметили, что при возникновении любых сомнений необходимо позвонить человеку, от имени которого вам звонят, и уточнить у него информацию.

Ранее основатель и CEO Sign.Me Александр Кофанов рассказал, как можно защитить электронную подпись (ЭП) от злоумышленников.

Также руководитель отдела аналитических систем и отчётности компании «Первый Бит» Пётр Иванов дал рекомендации по защите от новой схемы, применяемой телефонными мошенниками.

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