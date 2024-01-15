Аналитик Иванов рассказал о способах защиты от новой схемы телефонных мошенников
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«При определённых усилиях можно подделать голос любого человека. Для этого нужно иметь достаточно продолжительный фрагмент его реального разговора», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Иванов посоветовал при звонке друга или коллеги с просьбой о помощи прерывать входящий звонок и самому перезванивать ему.
Также не стоит долго разговаривать по телефону с незнакомыми людьми.
Кроме того, Иванов предложил придумать с близкими кодовые слова, которые будут использоваться в неординарных ситуациях в качестве пароля.
Ранее замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ кандидат юридических наук Генрих Девяткин рассказал о схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники используют смс.