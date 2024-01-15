Аналитик Иванов рассказал о способах защиты от новой схемы телефонных мошенников

Руководитель отдела аналитических систем и отчётности компании «Первый Бит» Пётр Иванов дал рекомендации по защите от новой схемы, применяемой телефонными мошенниками.

«При определённых усилиях можно подделать голос любого человека. Для этого нужно иметь достаточно продолжительный фрагмент его реального разговора», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Иванов посоветовал при звонке друга или коллеги с просьбой о помощи прерывать входящий звонок и самому перезванивать ему.

Также не стоит долго разговаривать по телефону с незнакомыми людьми.

Кроме того, Иванов предложил придумать с близкими кодовые слова, которые будут использоваться в неординарных ситуациях в качестве пароля.

Ранее замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ кандидат юридических наук Генрих Девяткин рассказал о схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники используют смс.