Юрист Девяткин предупредил о схеме мошенничества, при которой используются смс
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В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт отметил, что схема связана с установкой мошенниками банковского приложения, которое есть у потенциальной жертвы. Верификация проходит с помощью кода.
Как пояснил Девяткин, код-пароль в смс приравнивается к простой электронной подписи, что позволяет банку идентифицировать пользователя и решить, что именно клиент заходит в своё приложение.
Если жертва сообщает одноразовый код злоумышленнику, то тот проходит верификацию и крадёт деньги.
«Если денег нет, то здесь уже другая есть опасность. Мошенник буквально за несколько минут получает предодобренный кредит», — добавил Девяткин.
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