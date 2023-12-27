Юрист Девяткин предупредил о схеме мошенничества, при которой используются смс

Замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ кандидат юридических наук Генрих Девяткин рассказал о схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники используют смс.

В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт отметил, что схема связана с установкой мошенниками банковского приложения, которое есть у потенциальной жертвы. Верификация проходит с помощью кода.

Как пояснил Девяткин, код-пароль в смс приравнивается к простой электронной подписи, что позволяет банку идентифицировать пользователя и решить, что именно клиент заходит в своё приложение.

Если жертва сообщает одноразовый код злоумышленнику, то тот проходит верификацию и крадёт деньги.

«Если денег нет, то здесь уже другая есть опасность. Мошенник буквально за несколько минут получает предодобренный кредит», — добавил Девяткин.

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