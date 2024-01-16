Специалист Кофанов рассказал о способах защиты электронной подписи

Основатель и CEO Sign.Me Александр Кофанов рассказал, как можно защитить электронную подпись (ЭП) от злоумышленников.

В беседе с газетой «Известия» эксперт рекомендовал использовать надёжные сервисы ЭП с криптографическим шифрованием, хорошей репутацией и сертификацией с неизвлекаемыми ключами.

«Не передавайте средства хранения ЭП, мобильный телефон или ПК другим людям. Регулярно заходите на «Госуслуги» в раздел «Сертификаты электронной подписи», там отображаются все выпущенные на пользователя сертификаты ЭП», — заявил он.

По его словам, также желательно проверять электронную почту, привязанную к учётной записи «Госуслуг».

Кроме того, рекомендуется хранить паспорт и другие документы в надёжном месте.

«Обновляйте приложения и программы, как только выходят новые версии. Используйте антивирусы», — посоветовал Кофанов.

Как считает эксперт, важно тщательно анализировать источник, запрашивающий данные, использовать разные пароли для учётных записей и двухфакторную аутентификацию.

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