Специалист Кофанов рассказал о способах защиты электронной подписи
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В беседе с газетой «Известия» эксперт рекомендовал использовать надёжные сервисы ЭП с криптографическим шифрованием, хорошей репутацией и сертификацией с неизвлекаемыми ключами.
«Не передавайте средства хранения ЭП, мобильный телефон или ПК другим людям. Регулярно заходите на «Госуслуги» в раздел «Сертификаты электронной подписи», там отображаются все выпущенные на пользователя сертификаты ЭП», — заявил он.
По его словам, также желательно проверять электронную почту, привязанную к учётной записи «Госуслуг».
Кроме того, рекомендуется хранить паспорт и другие документы в надёжном месте.
«Обновляйте приложения и программы, как только выходят новые версии. Используйте антивирусы», — посоветовал Кофанов.
Как считает эксперт, важно тщательно анализировать источник, запрашивающий данные, использовать разные пароли для учётных записей и двухфакторную аутентификацию.
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