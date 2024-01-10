Аналитик Муртазин рассказал о рисках при использовании общественного Wi-Fi

Ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, какие могут быть риски при использовании общественного Wi-Fi.

«Средства списывать из банковского приложения вряд ли будут, они защищены. Но перехватить ваши данные и, например, пароли от тех или иных сервисов возможно, поэтому общественный Wi-Fi не всегда безопасен», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если такой интернет всё-таки был использован, то желательно сменить пароли сервисов, в которые человек заходил во время подключения.

«Опасен ограниченный круг приложений, в которых нет безопасных соединений, там можно перехватить данные либо данные, которые не зашифрованы, передаются. Таких приложений сейчас становится всё меньше. Например, браузер, особенно если это какой-то странный браузер», — пояснил Муртазин.

Ранее эксперт группы компаний «Солар» по кибербезопасности Александр Вураско дал рекомендации по созданию надёжных паролей с использованием менеджера.