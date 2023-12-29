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Специалист Вураско дал советы по использованию менеджера паролей

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Эксперт группы компаний «Солар» по кибербезопасности Александр Вураско дал рекомендации по созданию надёжных паролей с использованием менеджера.
Специалист Вураско дал советы по использованию менеджера паролей
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Я сам пользуюсь таким, потому что держать в памяти уникальные пароли от сотен аккаунтов в различных интернет-сервисах просто невозможно», — заявил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Вураско, существуют коммерческие и бесплатные варианты менеджеров паролей, в которые включён автоматический генератор сложных паролей.

«Главный момент — если кто-то предлагает облачный менеджер паролей, то не все они полезны. Есть вредоносные программы, которые мимикрируют под менеджеры паролей. И они будут собирать эти пароли. Используйте проверенные интернет-решения от крупных компаний, в том числе российских», — заключил эксперт.

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