Около 660 млн рублей перечислили ямальцы мошенникам в 2023 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По итогам 2023 года в регионе совершено 2180 хищений денежных средств с использованием современных технологий», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале прокуратуры.
Самыми популярными способами обмана остаются звонки от «сотрудника банка», а также из «службы безопасности банка».
Ранее публиковались результаты нового исследования, которое показало, что в 2023 году более 40% принявших в нём участие россиян получали звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками «службы безопасности банка» или «прокуратуры».