Около 660 млн рублей перечислили ямальцы мошенникам в 2023 году

В прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали, что в 2023 году зафиксировано более 2 тыс. эпизодов дистанционных хищений денежных средств, жертвами которых стали жители региона. Они перечислили мошенникам около 660 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По итогам 2023 года в регионе совершено 2180 хищений денежных средств с использованием современных технологий», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале прокуратуры.

Самыми популярными способами обмана остаются звонки от «сотрудника банка», а также из «службы безопасности банка».

Ранее публиковались результаты нового исследования, которое показало, что в 2023 году более 40% принявших в нём участие россиян получали звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками «службы безопасности банка» или «прокуратуры».