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Врач Монахов: гепатиты и коронавирус негативно влияют на печень

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Врач-гепатолог больницы им. Плетнёва Дмитрий Монахов назвал три распространённые патологии печени, которые чаще всего диагностируют у россиян.
Врач Монахов: гепатиты и коронавирус негативно влияют на печень
  • Gettyimages.ru

В ряду таких болезней — жировой гепатоз, связанный с неправильным питанием, вирусные гепатиты (А, В и С) и последствия чрезмерного употребления алкоголя. К этому можно добавить последствия перенесённого коронавируса, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Цитомегаловирус, вирус Эпштейна — Барр тоже поражает печень. А с недавно закончившейся пандемией, после ковида, появляются работы, которые говорят о гепатотоксичном действии коронавируса. Это комплексное воздействие происходит на организм», — отметил Монахов.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в мире.

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