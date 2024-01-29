Второго пилота потерпевшего крушение Falcon 10 поместили в реанимацию

Аркадия Грачёва, второго пилота потерпевшего крушение в Афганистане Falcon 10, поместили в реанимацию.

Его отец рассказал RT, что у Грачёва перелом шейного позвонка со смещением, решается вопрос об операции. Уточняется, что пилота госпитализировали через час после прилёта, сейчас связи с ним нет.

По данным источника RT в авиационных кругах, пилотов Грачёва и Белякова лишили пилотных свидетельств. Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что разбившийся в Афганистане самолёт Falcon 10 не имел лицензии на авиаперевозки.

Также СК допустил, что причиной крушения Falcon 10 в Афганистане стал отказ двигателей.