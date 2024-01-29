Второго пилота потерпевшего крушение Falcon 10 поместили в реанимацию
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Его отец рассказал RT, что у Грачёва перелом шейного позвонка со смещением, решается вопрос об операции. Уточняется, что пилота госпитализировали через час после прилёта, сейчас связи с ним нет.
По данным источника RT в авиационных кругах, пилотов Грачёва и Белякова лишили пилотных свидетельств. Подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что разбившийся в Афганистане самолёт Falcon 10 не имел лицензии на авиаперевозки.
Также СК допустил, что причиной крушения Falcon 10 в Афганистане стал отказ двигателей.