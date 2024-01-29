В Москве на 61% вырос спрос на курьеров в 2023 году

В Москве в 2023 году увеличился на 61% спрос на курьеров.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сервис «Авито Работа».

Отмечается, что работодатели предлагали для курьеров частичную, посменную или полную форму занятости. Средний размер заработка составил 80 тыс. рублей в месяц.

Также рост спроса на курьеров в 2023 году был отмечен в Перми (в 4,3 раза), Туле (в 4,3 раза) и Томске (в 3,9 раза).

«Рост спроса на курьеров происходит в связи с увеличением популярности доставки. Сейчас сервисы доставки есть практически у каждого ретейлера, маркетплейса, заведения общепита», — сказал управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель.

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