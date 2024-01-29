RT в Telegram
Подпишись

В Москве на 61% вырос спрос на курьеров в 2023 году

Короткая ссылка
В Москве в 2023 году увеличился на 61% спрос на курьеров.
В Москве на 61% вырос спрос на курьеров в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сервис «Авито Работа».

Отмечается, что работодатели предлагали для курьеров частичную, посменную или полную форму занятости. Средний размер заработка составил 80 тыс. рублей в месяц.

Также рост спроса на курьеров в 2023 году был отмечен в Перми (в 4,3 раза), Туле (в 4,3 раза) и Томске (в 3,9 раза).

«Рост спроса на курьеров происходит в связи с увеличением популярности доставки. Сейчас сервисы доставки есть практически у каждого ретейлера, маркетплейса, заведения общепита», — сказал управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель.

Ранее исследование показало, какие вакансии предпочитали жители Тюменской области в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить