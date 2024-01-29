В Тюменской области назвали самые популярные вакансии в 2023 году

Новое исследование показало, какие вакансии предпочитали жители Тюменской области в 2023 году.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на сервис «Зарплата.ру».

На первом месте оказался менеджер по работе с маркетплейсами на удалёнке со средней зарплатой в 90 тыс. рублей.

Далее идут инспектор службы безопасности с таким же окладом, работник пункта выдачи заказов (до 118 тыс. рублей), менеджер по работе с клиентами (60 тыс.), помощник библиотекаря (37 тыс. рублей).

Также в список вошли работник торгового зала, консультант чат-поддержки без продаж, администратор Telegram-каналов и администратор в центр саморазвития и психологии.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке самой высокооплачиваемой вакансией является инженер-энергетик в сфере строительства.