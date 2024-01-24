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Во Владивостоке назвали самые высокооплачиваемые вакансии

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Согласно новому исследованию, во Владивостоке самой высокооплачиваемой вакансией является инженер-энергетик в сфере строительства.
Во Владивостоке назвали самые высокооплачиваемые вакансии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сервис SuperJob.

Специалисту в данной сфере деятельности предлагают 150—200 тыс. рублей.

В пятёрку лидеров по заработной плате также вошли менеджер по продажам (оклад — от 100 тыс. рублей), аналитик-маркетолог (80—100 тыс.), специалист по аренде в консалтинговой компании (от 80 тыс. рублей.), специалист по работе с персоналом в банке.

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой вакансией в Кирове стал управляющий коммерческой недвижимостью.

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