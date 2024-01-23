Самой высокооплачиваемой вакансией в Кирове стал управляющий коммерческой недвижимостью
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Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на сервис SuperJob.
Второе место занимает вакансия менеджера по продажам у интернет-провайдера. Ему предлагают до 112 тыс. рублей в месяц.
Далее следует врач стоматолог-терапевт с зарплатой от 100 тыс. рублей.
В список также попали водитель категории С и автоэлектрик.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вакансия финдиректора стала самой высокооплачиваемой в январе.