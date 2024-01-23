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Самой высокооплачиваемой вакансией в Кирове стал управляющий коммерческой недвижимостью

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Самой высокооплачиваемой вакансией в Кирове в январе 2024 года стала позиция управляющего коммерческой недвижимостью. Такому сотруднику готовы платить от 150 тыс. рублей в месяц.
Самой высокооплачиваемой вакансией в Кирове стал управляющий коммерческой недвижимостью
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на сервис SuperJob.

Второе место занимает вакансия менеджера по продажам у интернет-провайдера. Ему предлагают до 112 тыс. рублей в месяц.

Далее следует врач стоматолог-терапевт с зарплатой от 100 тыс. рублей.

В список также попали водитель категории С и автоэлектрик.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вакансия финдиректора стала самой высокооплачиваемой в январе.

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