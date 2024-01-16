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В Петербурге вакансия финдиректора стала самой высокооплачиваемой в январе

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Вакансия финансового директора стала самым высокооплачиваемым предложением о работе в Санкт-Петербурге в январе этого года. Кандидату готовы предложить до 400 тыс. рублей в месяц.
В Петербурге вакансия финдиректора стала самой высокооплачиваемой в январе
  • Gettyimages.ru
  • © Wasan Tita

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на сервис SuperJob.

Также в топ вакансий вошли региональный менеджер по продажам с зарплатой от 218 тыс. рублей и водитель категории «Е», ему готовы платить до 280 тыс. рублей.

Кроме того, в рейтинге вакансии руководителя отдела решений «1С», аналитика-консультанта «1С» и программиста «1C» c зарплатами от 200 тыс. рублей, а также вакансии врача-остеопата (200 тыс. рублей), слесаря-сборщика (от 189 тыс. рублей), ведущего конструктора (до 190 тыс. рублей) и врача-стоматолога (160 тыс. рублей).

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лойкова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, на что компании могут обращать внимание при приёме на работу. По её словам, многие тщательно изучают рекомендации с предыдущих мест работы.

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