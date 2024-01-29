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Злоумышленники заставили учительницу поджечь школу в Чебоксарах

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Злоумышленники вынудили учительницу из Чебоксар поджечь школу и салютовать ВСУ, сообщает управление СК России по Чувашии.
Злоумышленники заставили учительницу поджечь школу в Чебоксарах
  • РИА Новости

«Учительница начальных классов... записала видеообращение в поддержку Вооружённых сил Украины, после чего с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершила поджог школы», — говорится в сообщении.

Пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

Женщину задержали, возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 205 УК России (террористический акт). 

Учительница пояснила, что совершала все эти действия по указаниям от неустановленных лиц. Кроме того, по её словам, злоумышленники вынудили её взять кредиты и перевести деньги на неизвестные счета.

Ранее Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к пяти годам за попытку поджечь военкомат.

Также в Иркутской области осудили на 19 лет устроившего стрельбу в военкомате.

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