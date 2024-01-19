В Иркутской области осудили на 19 лет устроившего стрельбу в военкомате

Жителя Иркутской области, который в сентябре 2022 года устроил стрельбу в военкомате, приговорили к 19 годам лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК.

В сообщении отмечается, что 26-летнего мужчину осудили сразу по трём статьям уголовного кодекса, в том числе о совершении террористического акта.

По версии следствия, осенью 2022 года фигурант устроил стрельбу в военкомате из обреза гладкоствольного ружья, ранив военного комиссара, после чего поджёг горючую жидкость в актовом зале.

«Приговором суда подсудимый признан виновным», — отметили в ведомстве.

26 сентября 2022 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске.

Раненый военком был прооперирован.