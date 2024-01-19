В Иркутской области осудили на 19 лет устроившего стрельбу в военкомате
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что 26-летнего мужчину осудили сразу по трём статьям уголовного кодекса, в том числе о совершении террористического акта.
По версии следствия, осенью 2022 года фигурант устроил стрельбу в военкомате из обреза гладкоствольного ружья, ранив военного комиссара, после чего поджёг горючую жидкость в актовом зале.
«Приговором суда подсудимый признан виновным», — отметили в ведомстве.
26 сентября 2022 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске.
Раненый военком был прооперирован.