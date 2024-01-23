Жителя Челябинской области приговорили к пяти годам за попытку поджечь военкомат

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к пяти годам за попытку поджечь военкомат.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Отмечается, что попытку совершить поджог он совершил в 2023 году, являясь сторонником идеологии украинской националистической организации. В тот момент ему ещё не было 18 лет.

«Вступил в силу приговор Центрального окружного военного суда (Екатеринбург) в отношении жителя Челябинской области, осуждённого по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)… Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее в Иркутской области осудили на 19 лет устроившего стрельбу в военкомате.