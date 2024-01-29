Росстат: в России за два года на 12% увеличилось число гипертоников
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Об этом сообщает URA.RU.
Увеличилась частота выявлений заболевания — на 25,59%, а также темпы роста: в 2021 году на 4,63%, в 2022 году уже на 7,72%. Всего в стране зафиксировано 18,5 млн таких пациентов.
Специалисты в ряду основных причин гипертензии назвали проблемы с кровоснабжением из-за малоподвижного образа жизни, некачественную еду, переедание и, как следствие, ожирение.
Ранее врач-кардиолог из клиники при Тверском ГМУ Оксана Нилова перечислила распространённые факторы, которые могут негативно влиять на работу сердечно-сосудистой системы. В их числе курение, артериальная гипертония, ожирение и метаболический синдром.