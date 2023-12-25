Кардиолог Нилова: курение и гипертония — частые факторы развития болезней сердца
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«Суммируясь и объединяясь, они приводят к различным заболеваниям: гипертонии, ишемической болезни сердца и так далее», — объяснила она в разговоре с RuNews24.
Чтобы отсрочить появление заболеваний сердца, необходимо минимизировать факторы риска. Для этого следует вести здоровый образ жизни и регулярно проходить медобследования, отметила Нилова.
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