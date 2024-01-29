Треть россиян назвали ДМС приоритетом при выборе работы

Новое исследование показало, что 31% россиян предпочитают наличие добровольной медицинской страховки (ДМС) из всех предлагаемых условий при выборе работодателя.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформу «Академия здоровья».

Так, 58% опрошенных считают обязательным наличие в полисе стоматологических услуг.

Лечение в самых надёжных клиниках с широким набором услуг предпочли 45% респондентов. Стационар выбрали 32% работников. Страхование от критических заболеваний и их диагностику — 29%.

Также 37% опрошенных хотели бы, чтобы полис не имел ограничений по количеству обследований и процедур амбулаторно-поликлинического характера и вызова врача на дом.

Ранее HR-эксперт, карьерный консультант, автор «МЕТОД расширения» Мария Консманова дала рекомендации, как себя вести на собеседовании и что не стоит говорить ни в коем случае.