RT в Telegram
Подпишись

Треть россиян назвали ДМС приоритетом при выборе работы

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что 31% россиян предпочитают наличие добровольной медицинской страховки (ДМС) из всех предлагаемых условий при выборе работодателя.
Треть россиян назвали ДМС приоритетом при выборе работы
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформу «Академия здоровья».

Так, 58% опрошенных считают обязательным наличие в полисе стоматологических услуг.

Лечение в самых надёжных клиниках с широким набором услуг предпочли 45% респондентов. Стационар выбрали 32% работников. Страхование от критических заболеваний и их диагностику — 29%.

Также 37% опрошенных хотели бы, чтобы полис не имел ограничений по количеству обследований и процедур амбулаторно-поликлинического характера и вызова врача на дом.

Ранее HR-эксперт, карьерный консультант, автор «МЕТОД расширения» Мария Консманова дала рекомендации, как себя вести на собеседовании и что не стоит говорить ни в коем случае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить