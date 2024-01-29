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Невролог Демьяновская рассказала об идеальном возрасте для обучения

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Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская назвала оптимальный возраст активного обучения.
Невролог Демьяновская рассказала об идеальном возрасте для обучения
  • Gettyimages.ru

Как отметила специалист, недавно проведённые исследования в Нидерландах показали, что лучше всего обучаются и показывают высокие результаты люди 17—20 лет.

«В это время у людей наиболее активно работает стриатум, или полосатое тело, — особая структура мозга, которая задействована в процессе обучения: закрепления полученных навыков, формирования пунктуальности, консолидации памяти. Название «полосатое тело» объясняется тем, что эта область мозга представляет собой перемежающиеся участки серого и белого мозгового вещества», — заявила психолог в беседе с «Газетой.Ru».

Демьяновская также обратила внимание на то, что с возрастом способности к обучению снижаются. Как правило, это происходит после 50 лет.

«Главная задача на более поздних этапах жизни — сохранять нейропластичность, то есть способность мозга адаптироваться или даже изменять свою внутреннюю функционально-анатомическую структуру в ответ на внешние или внутренние стимулы. Для этого нужно время от времени выполнять непривычные задачи — например, менять знакомые маршруты, выполнять домашние дела с закрытыми глазами, смотреть документальные и учебные видеоролики, задействовать левую руку вместо правой и наоборот», — заключила невролог.

Ранее врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царёва рекомендовала не устанавливать несколько будильников, тем самым откладывая пробуждение.

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