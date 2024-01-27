Ветеран Софья Разумовская рассказала, как проходила эвакуация из Ленинграда

В 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады жительница Липецка Софья Евгеньевна Разумовская поделилась с RT воспоминаниями о том, как проходила эвакуация из Ленинграда.

Ветеран рассказала, что блокада города началась, когда ей было девять лет.

Софья Евгеньевна добавила, что от голода и холода погибли её дедушка и бабушка, родные братья и сёстры.

Когда началась эвакуация детей по Ладожскому озеру, её отправили с младшим братом Валерой.

«Наша машина по дороге через Ладогу прошла, а малышей повезли... Эта машина ушла под лёд вместе с детьми», — вспоминает ветеран.

Видео Ruptly.

Ранее президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.

Минобороны России к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады опубликовало рассекреченные документы. Среди них описания боевых действий, карты с планом советского командования, фотоотчёт работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что блокада Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории России и вместе с тем величайший пример стойкости и силы духа людей.