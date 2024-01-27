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Фальков встретился с ветеранами в день 80-летней годовщины снятия блокады

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков встретился с ветеранами по случаю 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда.
Фальков встретился с ветеранами в день 80-летней годовщины снятия блокады
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

На площадке Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Фальков выступил перед коллективами и студентами вузов и научных институтов. 

«В период блокады, в условиях практически полной изоляции, городу нужно было поддерживать производства, осуществлять жизнеобеспечение фронта и города, находить новые источники продовольствия. Все эти задачи не только ставились, но и решались учёными, остававшимися в городе», — подчеркнул министр.

Кроме того, Фальков выразил уважение и вручил памятные подарки ветеранам дней фашисткой блокады.

Ранее президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.

Минобороны России к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады опубликовало рассекреченные документы. Среди них описания боевых действий, карты с планом советского командования, фотоотчёт работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что блокада Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории России и вместе с тем величайший пример стойкости и силы духа людей.

По его словам, долг россиян — защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм.

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