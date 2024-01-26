Порядок предоставления выплат медработникам утвердили в Челябинской области
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Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает URA.RU.
Он определяет порядок предоставления региональной социальной выплаты отдельным категориям медработников, оказывающим не входящую в базовую программу ОМС скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь (включая паллиативную).
Выплата в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц была установлена в 2023 году по инициативе губернатора Алексея Текслера. Её размер зависит от должности медработника и количества отработанных часов.
Ранее правительство России приняло решение о продлении мер социальной поддержки для медработников, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции.