Порядок предоставления выплат медработникам утвердили в Челябинской области

В Челябинской области утвердили порядок предоставления специальных социальных выплат медицинским работникам.

Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает URA.RU.

Он определяет порядок предоставления региональной социальной выплаты отдельным категориям медработников, оказывающим не входящую в базовую программу ОМС скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь (включая паллиативную).

Выплата в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц была установлена в 2023 году по инициативе губернатора Алексея Текслера. Её размер зависит от должности медработника и количества отработанных часов.

Ранее правительство России приняло решение о продлении мер социальной поддержки для медработников, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции.