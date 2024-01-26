Россиян могут начать лишать прав на 1,5 года за повторную езду без номеров

Водителей в России могут начать лишать прав на срок до 1,5 года за повторную езду без номерных знаков. С соответствующим предложением выступило Министерство внутренних дел.

Как следует из пояснительной записки к подготовленному ведомством законопроекту, предлагается ввести повышенную административную ответственность за повторное совершение остальных административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.2 КоАП.

Также за использование специальных устройств, препятствующих идентификации номеров, скрывающих или видоизменяющих их, вводится административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией этих устройств.

В ведомстве объяснили, что такая инициатива обусловлена повышенной степенью общественной опасности, связанной с такого рода деяниями, а также тем, что езда без номеров создаёт предпосылки к несоблюдению ПДД.

Ранее сообщалось, что в России запретили продавать устройства для скрытия номеров машин от камер.