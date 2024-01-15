Суд запретил продавать в России устройства для скрытия номеров машин от камер
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение, в материале говорится, что данные о подобных приборах на сайте AliExpress признаны «запрещёнными к распространению».
Уточняется, что до этого на сайте свободно распространялась информация о возможности приобретения соответствующих устройств.
Как подчёркивается в материале дела, решение суда является основанием для внесения соответствующего объявления в перечень сайтов с информацией, запрещённой к распространению в России.
По данным агентства, аналогичное решение суд вынес в отношении объявления на сайте компании Tactical bunker.