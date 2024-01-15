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Суд запретил продавать в России устройства для скрытия номеров машин от камер

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Дорогомиловский суд Москвы вынес вердикт о запрете продажи на интернет-сервисах специальных устройств, позволяющих скрывать номера машин от камер видеонаблюдения.
Суд запретил продавать в России устройства для скрытия номеров машин от камер
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение, в материале говорится, что данные о подобных приборах на сайте AliExpress признаны «запрещёнными к распространению».

Уточняется, что до этого на сайте свободно распространялась информация о возможности приобретения соответствующих устройств.

Как подчёркивается в материале дела, решение суда является основанием для внесения соответствующего объявления в перечень сайтов с информацией, запрещённой к распространению в России. 

По данным агентства, аналогичное решение суд вынес в отношении объявления на сайте компании Tactical bunker.

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