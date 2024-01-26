Гериатр Хромов рекомендовал пожилым не гулять во время сильных снегопадов

Врач-гериатр геронтологического центра «Восточный» Константин Хромов посоветовал пожилым людям отказаться от прогулок в сильные снегопады.

«Особую опасность несёт гололёд, даже незначительное падение может привести к переломам. Людям «серебряного» возраста не рекомендуется гулять в такую погоду. Лучше пройтись по квартире, заняться бытовыми делами, лёгкой гимнастикой», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Если же выйти на улицу необходимо, то лучше сделать это с молодым родственником, отметил специалист.

Также он обратил внимание на то, что идти следует по асфальтированным дорожкам, очищенным от снега и наледи. Кроме того, следует использовать специальные трости с устройствами против скольжения, палки для скандинавской ходьбы, ходунки.

«Так человеку будет проще удерживать равновесие, ведь точек опоры станет больше. К сожалению, некоторые пожилые люди стесняются ими пользоваться. Ощущают себя уязвимыми. В таких случаях родным следует поговорить со своими бабушками и дедушками, убедить, что переживать по этому поводу не стоит», — заключил гериатр.

Ранее врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Алиса Готина рассказала о наиболее частых причинах падений среди пожилых людей.