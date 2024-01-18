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Врач Готина: слабость мышц и остеопороз — частые причины падений среди пожилых

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Врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Алиса Готина рассказала о наиболее частых причинах падений среди пожилых людей.
Врач Готина: слабость мышц и остеопороз — частые причины падений среди пожилых
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Почти треть людей старше 65 лет и половина людей старше 80 лет по крайней мере раз в год переносят падения, сообщила специалист в беседе с газетой «Известия».

Наиболее частые причины — развивающиеся с возрастом мышечная слабость, нарушение походки и равновесия.

Также частой причиной является остеопороз — заболевание, при котором разрушается костная ткань, отметила Готина.

Кроме этого, падения могут спровоцировать некоторые лекарственные средства (ежедневный приём пяти и более препаратов в сутки), снижение зрения и слуха, а также депрессия и апатия, которые влекут за собой снижение физической и функциональной активности у пожилого человека, заключила врач.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал эпидемиологическую обстановку в России. По его словам, ситуация типичная для текущего времени года.

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