Инфекционист Медкова рассказала об особенностях коклюша в 2024 году

Одна из разработчиков вакцины от коклюша, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Алиса Медкова рассказала, какие особенности коклюша наблюдаются в 2024 году.

«Особенность нынешнего эпидемического сезона — это заболеваемость очень маленьких детей, новорождённых в возрасте до трёх месяцев, которых мы не успеваем вакцинировать согласно графику прививок. То есть, они ещё слишком малы для вакцинации», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, активно болеют и подростки 13—14 лет.

Как отметила Медкова, взрослые тоже болеют, у них встречается всё больше типичных форм заболевания.

Ранее врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова заявила, что самый эффективный способ защиты от коклюша — вакцинация.