Инфекционист Медкова рассказала об особенностях коклюша в 2024 году
- РИА Новости
«Особенность нынешнего эпидемического сезона — это заболеваемость очень маленьких детей, новорождённых в возрасте до трёх месяцев, которых мы не успеваем вакцинировать согласно графику прививок. То есть, они ещё слишком малы для вакцинации», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, активно болеют и подростки 13—14 лет.
Как отметила Медкова, взрослые тоже болеют, у них встречается всё больше типичных форм заболевания.
Ранее врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова заявила, что самый эффективный способ защиты от коклюша — вакцинация.