Педиатр Милюкова назвала вакцинацию самым эффективным способом защиты от коклюша

Врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова заявила, что самый эффективный способ защиты от коклюша — вакцинация.

В беседе с газетой «Известия» эксперт напомнила, что детям до четырёх лет вакцинация проводится трижды до года и однократно на втором году жизни, а для детей с четырёх лет и для взрослых есть вакцина, которую стоит повторять каждые десять лет.

«Для будущих мам вопрос вакцинации особенно актуален, так как во время беременности бороться с этим инфекционным заболеванием гораздо сложнее. Более того, привитая будущая мама сможет защитить и малыша — она передаст ему иммунитет, который сможет его защитить до трёхмесячного возраста», — сказала Мулюкова.

По её словам, сделать прививку можно и в течение 72 часов после контакта с заболевшим.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала в беседе с RT, что нужно делать, чтобы не заразиться пневмонией и коклюшем.