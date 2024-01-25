RT в Telegram
Подпишись

Депутат Милонов предложил учредить пожизненный пансион для вдов офицеров

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT предложил учредить пожизненный пансион для вдов погибших офицеров ВС России.
Депутат Милонов предложил учредить пожизненный пансион для вдов офицеров
  • РИА Новости

Депутат отметил, что пилоты Ил-76, сбитого ВСУ, были верны своему долгу до конца.

«Они сумели отвести подбитую машину и сохранить, возможно, сотни жизней. В этом-то и заключается наша разница с противником. Мы за жизнь — они сеют смерть», — заявил Милонов.

Он напомнил, что когда-то в стране существовала практика содержания государством вдов и детей героев, павших в войнах.

«Я думаю, нам надо как-то по-новому посмотреть на поддержку семей погибших. Вдовы наших офицеров, особенно таких квалифицированных, как пилоты, могли бы получить от страны пожизненный пансион. А дети, уверен, станут новыми офицерами, достойными памяти своих отцов-героев», — заключил парламентарий.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что пилоты Ил-76, сбитого 24 января Вооружёнными силами Украины и потерпевшего крушение в Белгородской области, совершили подвиг, отведя самолёт от жилых домов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить