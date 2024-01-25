Депутат Милонов предложил учредить пожизненный пансион для вдов офицеров

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT предложил учредить пожизненный пансион для вдов погибших офицеров ВС России.

Депутат отметил, что пилоты Ил-76, сбитого ВСУ, были верны своему долгу до конца.

«Они сумели отвести подбитую машину и сохранить, возможно, сотни жизней. В этом-то и заключается наша разница с противником. Мы за жизнь — они сеют смерть», — заявил Милонов.

Он напомнил, что когда-то в стране существовала практика содержания государством вдов и детей героев, павших в войнах.

«Я думаю, нам надо как-то по-новому посмотреть на поддержку семей погибших. Вдовы наших офицеров, особенно таких квалифицированных, как пилоты, могли бы получить от страны пожизненный пансион. А дети, уверен, станут новыми офицерами, достойными памяти своих отцов-героев», — заключил парламентарий.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что пилоты Ил-76, сбитого 24 января Вооружёнными силами Украины и потерпевшего крушение в Белгородской области, совершили подвиг, отведя самолёт от жилых домов.