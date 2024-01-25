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Жена командира разбившегося Ил-76 заявила, что дети ещё не знают о гибели отца

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Дочери командира разбившегося под Белгородом самолёта Ил-76 Станислава Беззубкина ещё не знают о гибели своего отца.
Жена командира разбившегося Ил-76 заявила, что дети ещё не знают о гибели отца
  • Gettyimages.ru

Об этом в комментарии RT рассказала супруга лётчика Марика Беззубкина.

«Не представляю, как мы будем без него жить. Я не представляю, как сказать девочкам... Они его так любят, так ждут из командировок», — заявила она.

По словам Беззубкиной, последний раз она видела супруга 5 января перед отправкой в командировку, а сама уехала с дочерями в Оренбург к родственникам.

«Я взяла билеты, и 3 февраля мы должны были вернуться. У него как раз 29 января заканчивалась командировка. Он должен был встречать нас на вокзале», — добавила она.

Информацию о смерти командира борта Ил-76 Станислава Беззубкина, который был сбит в Белгородской области, его жене Марике сообщили в воинской части.

Ранее власти Оренбургской области опубликовали список всех погибших членов экипажа Ил-76.

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