Жена командира сбитого Ил-76 узнала о смерти мужа из воинской части

Информацию о смерти командира борта Ил-76 Станислава Беззубкина, который был сбит в Белгородской области, его жене Марике сообщили в воинской части.

«До того как это начали передавать по телевидению. Сначала сказали, что не выходит на связь, в течение двух часов уже сообщили», — сказала она в беседе с RT.

Жена подчеркнула, что познакомилась со Станиславом в 2013 году, когда он уже был лётчиком. В этом году они должны были отмечать десятилетие свадьбы. Они воспитывали двух девочек — им пять лет и три года.

Ранее власти Оренбургской области опубликовали список всех погибших членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью.

В их числе оказался Беззубкин.