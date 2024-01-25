Жена командира сбитого Ил-76 узнала о смерти мужа из воинской части
«До того как это начали передавать по телевидению. Сначала сказали, что не выходит на связь, в течение двух часов уже сообщили», — сказала она в беседе с RT.
Жена подчеркнула, что познакомилась со Станиславом в 2013 году, когда он уже был лётчиком. В этом году они должны были отмечать десятилетие свадьбы. Они воспитывали двух девочек — им пять лет и три года.
Ранее власти Оренбургской области опубликовали список всех погибших членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью.
В их числе оказался Беззубкин.