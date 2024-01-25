Юрист Гаврюшкин: условия испытательного срока указываются в трудовом договоре

Председатель комитета по интеллектуальной собственности общественной организации «Опора России», юрист Сергей Гаврюшкин рассказал, что даёт испытательный срок при устройстве на работу и какие правила на него распространяются.

Во время испытательного срока работодатель проверяет профессиональный уровень работника, изучает его трудовые навыки и способности. Работнику, в свою очередь, даётся возможность оценить трудовые условия, познакомиться с коллегами и принять решение о дальнейшем месте работы, объяснил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Условие о прохождении испытательного срока должно быть указано в трудовом договоре или в отдельном соглашении с обозначением длительности периода испытания.

Испытательный срок может длиться от двух до шести месяцев, но стороны в трудовом договоре вправе установить и более короткий период, уточнил Гаврюшкин.

«В испытательный период работодатель обязан оплачивать сотруднику полный оклад, который предусмотрен для его должности в штатном расписании», — добавил в заключение юрист.

Ранее специалист по трудовому праву Юрий Сопин сообщил, что в случае, когда работодатель собирается уволить сотрудника по не предусмотренным в ТК России основаниям, увольнение может быть признано незаконным.