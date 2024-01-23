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Специалист Сопин рассказал, что делать в случае незаконного увольнения

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Специалист по трудовому праву Юрий Сопин сообщил, что в случае, когда работодатель собирается уволить сотрудника по не предусмотренным в ТК России основаниям, увольнение может быть признано незаконным.

Если такое произошло, стоит обратиться за помощью к юристу, специализирующемуся в сфере трудового права, поделился специалист в беседе с «Российской газетой».

Он также напомнил, что сроки обжалования действий работодателя ограничены, поэтому с визитом к юристу лучше не затягивать.

По его словам, не следует сразу же писать заявление по собственному желанию. Если работодатель решает уволить сотрудника, он должен найти для этого официальную причину и уведомить об этом.

Помимо прочего, в случае незаконного увольнения можно обратиться с жалобой в государственную трудовую инспекцию, прокуратуру и суд и взыскать с работодателя компенсацию материального и морального вреда, а также добиться восстановления в должности.

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