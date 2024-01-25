Защита Треповой обжалует приговор за совершение теракта в Санкт-Петербурге

Защита Дарьи Треповой* обжалует приговор суда за совершение теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её адвоката Даниила Бермана.

«Предположу, что приговор обжалуем. Считаем его незаконным и необоснованным», — сказал он.

Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии. Сама девушка в последнем слове не признала вину в совершении теракта.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.