Защита Треповой обжалует приговор за совершение теракта в Санкт-Петербурге
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её адвоката Даниила Бермана.
«Предположу, что приговор обжалуем. Считаем его незаконным и необоснованным», — сказал он.
Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии. Сама девушка в последнем слове не признала вину в совершении теракта.
Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.