С Треповой взыскано более 16 млн рублей по гражданским искам
- РИА Новости
«С Треповой взыскано 16 495 000 рублей. Некоторые иски признаны по праву», — говорится в Telegram пресс-службы.
Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии. Сама девушка в последнем слове не признала вину в совершении теракта.
Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.