С Треповой взыскано более 16 млн рублей по гражданским искам

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что суд определился с гражданскими исками в отношении Дарьи Треповой*, которая обвиняется по уголовному делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

«С Треповой взыскано 16 495 000 рублей. Некоторые иски признаны по праву», — говорится в Telegram пресс-службы.

Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии. Сама девушка в последнем слове не признала вину в совершении теракта.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.