Суд приговорил Касинцева к 1 году 9 месяцам колонии за укрывание Треповой

Суд приговорил к одному году и девяти месяцам колонии Дмитрия Касинцева, который укрывал Дарью Трепову* после теракта в Санкт-Петербурге.

«Касинцеву — один год девять месяцев в ИК общего режима», — сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Трепова приговорена к 27 годам заключения в колонии общего режима со штрафом 600 тыс. рублей. В последнем слове она не признала вину в совершении теракта.

Теракт произошёл 2 апреля 2023 года в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.