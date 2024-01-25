В Алнашском районе Удмуртии открыли новую врачебную амбулаторию

В Минздраве Удмуртии заявили об открытии новой врачебной амбулатории в Алнашском районе.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новое медучреждение площадью более 400 кв. м рассчитано на обслуживание почти 2 тыс. человек из шести соседних деревень и одного села.

В здании обустроили кабинеты врача-терапевта, фельдшера, стоматолога, а также смотровой, процедурный и физиокабинет, дневной стационар.

«Появилось современное оборудование — кольпоскоп для смотрового кабинета, гинекологические кресла, стоматологическая установка. Есть кардиографы с возможностью дистанционной передачи ЭКГ», — рассказала и. о. главного врача Алнашской районной больницы Светлана Шихова.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе построили пять врачебных амбулаторий.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону завершили ремонт старейшей в городе больницы.