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Власти Ямала поздравили учащихся с Днём российского студенчества

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил учащихся региона с Днём российского студенчества.
Власти Ямала поздравили учащихся с Днём российского студенчества
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

В настоящее время в округе обучаются около 9 тыс. студентов колледжей по десяти направлениям, среди которых ТЭК, здравоохранение, туризм и гостеприимство, пожарная безопасность, информационные системы и программирование.

«Наша молодёжь — будущее Ямала и всей страны! Именно от молодёжи зависит развитие и процветание региона, сохранение традиций и истории автономного округа. Безусловно, Ямалу нужны лучшие специалисты», — сказал губернатор.

Также стало известно, что учащихся Свердловской области с Днём студента поздравил губернатор региона Евгений Куйвашев, передаёт URA.RU.

«Мы стремимся создать в Свердловской области наилучшие условия для получения образования, самореализации и роста современной молодёжи. Разработана программа поддержки студенческой молодёжи «Кампус». Она позволит студентам наших вузов получать повышенную стипендию, льготные кредиты на образование, пользоваться скидками в магазинах, кафе, фитнес-центрах», — сказал Куйвашев.

Он отметил, что Свердловская область — один из крупнейших научно-образовательных центров России.

Ранее сообщалось, что в парках Московской области пройдут мероприятия, посвящённые Дню российского студенчества.

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