В парках Подмосковья отметят День студента

В парках Московской области пройдут мероприятия, посвящённые Дню российского студенчества.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Тематические программы состоятся в 50 парках. Запланированы концерты, семинары, дискотеки, встречи с известными людьми.

В частности, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха студенты смогут бесплатно посетить каток, а в Дубне состоятся рок-концерт и встреча с бизнес-тренерами.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге состоится большой студенческий бал.