В парках Подмосковья отметят День студента
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.
Тематические программы состоятся в 50 парках. Запланированы концерты, семинары, дискотеки, встречи с известными людьми.
В частности, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха студенты смогут бесплатно посетить каток, а в Дубне состоятся рок-концерт и встреча с бизнес-тренерами.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге состоится большой студенческий бал.